Un camioner begut encalla el camió al centre de la Vajol

Un camioner que septuplicava la taxa màxima d'alcoholèmia va encallar dissabte el vehicle en un carrer del nucli urbà de La Vajol.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir dissabte. Es tractava d'un home, de 62 anys, de nacionalitat letona i veí de Viljandi (Estònia) que va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària.

Els fets van passar cap a tres quarts de sis de la tarda del mateix dia 22 al carrer Joaquim Llansó de la Vajol quan el conductor va encallar el seu camió en un gir. En arribar, els agents van veure que el vehicle no podia circular i estava bloquejant el pas.

Els mossos van comprovar que el camioner no havia fet cas del senyal de trànsit que prohibia la circulació de vehicles destinats al transport de mercaderies. A més, l´home presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d´alcoholèmia, va donar un resultat positiu d´1,12 mg d´alcohol per litre d´aire expirat, més de set vegades per sobre del límit màxim, que al ser un conductor professional era de 0,15 mg/l.



Una grua va retirar el camió

Els agents van gestionar una grua de gran tonatge per retirar el camió i van detenir el conductor com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat del trànsit.

El detingut va passar el dia 23 de setembre a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.

Aquesta no és la primera vegada que un camió queda encallat a la població. A principi d'agost va ser la darrera vegada. El GPS dels vehicles els guien per aquesta carretera. Hi ha senyalitzacions per evitar que continuïn per aquesta carretera.