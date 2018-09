El govern de Castelló proposa congelar taxes i impostos per sisè any seguit

El Govern de Castelló d'Empúries ha proposat congelar les taxes i impostos municipals. Les ordenances fiscals es votaran al ple de demà i la proposta passa per no augmentar la pressió fiscal, congelant per sisè any consecutiu els impostos, preus públics i taxes municipals.

La proposta inclou continuar facilitant el pagament dels tributs municipals mitjançant la sol·licitud de fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, fins a un màxim de 8 mensualitats dins el mateix exercici fiscal, i s'amplia l'import d'exempció a l'hora de presentar garanties en aquests fraccionaments i ajornaments (de 18.000 a 30.000 euros).

Pel que fa referència als serveis vinculats al cicle de l'aigua, tant d'Empuriabrava com de Castelló d'Empúries, s'adequaran les taxes de subministrament a allò resolt per la Comissió de preus de Catalunya, sense que això suposi increment de cost per a l'usuari. Es preveu que s'aprovin demà.