El tercer "Science Needs You!" promou les ciències del mar

Figueres es prepara per acollir la tercera edició de les jornades "Science Needs You!" que se celebraran el dissabte 20 i el diumenge 21 d'octubre. Tenen per objectiu apropar la ciència als estudiants però també al públic en general. Enguany les xerrades i activitats estaran dedicades a "La mar i la vida".

"Narcís Monturiol és el personatge que articula les jornades i volem recuperar l'esperit científic de la Figueres del segle XIX", explica la Secretària de l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica, Àngels Yécora. Així, dissabte a la tarda hi hauran activitats, tallers i explicacions sobre la construcció de submarins amb experts de l'UdG i l'empresa Triton Submarines.

L'activitat central del "Science Needs You!" és el seminari que es desenvoluparà el dissabte 20 d'octubre a La Cate de Figueres i en el qual es duran a terme tres xerrades a càrrec de destacats científics. Les conferències estan plantejades d'una forma amena i entenedora per apropar el treball de camp dls convidats.

Hi haurà intervencions sobre "L'aventura d'investigar els oceans", del Dr. Rafel Simó (professor d'investigació del Departament de Biologia Marina de l'Institut Ciències del Mar), "Sistema d'observació costera i aplicacions de l'oceanografia operacoinal" per la Dra. Anna Rubio (investigadora d'AZTI), i "Ara em veus: la problemàtica dels plàstics flotants als nostres mars i oceans" amb Dr. Rafael Sardà (investigador del CEAB).

Diumenge serà el dia per posar en pràctica els coneixements adquirits el dia anterior amb la sortida científica al Cap de Creus amb catamarà per albirar mamífers i aus marines, així com per a l'observació geològica amb les indicacions del zoòleg i ornitòleg Jordi Sargatal i el geòleg Dominique Font.

Des de l'Ajuntament, el segon tinent d'alcalde, Jordi Masquef, ha destacat la consolidació de les jornades amb aquesta tercera edició. El nombre de participants s'ha incrementat progressivament, però més enllà de les xifres ha insistit en el valor afegit que aporten les jornades tant a la ciutat com al territori.