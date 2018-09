ERC de Roses aborda la problemàtica del "top manta" amb un diputat implicat en el tema dels refugiats

La Secció Local d'ERC Roses s'ha reunit aquesta setmana amb el diputat al Parlament de Catalunya Ruben Wagensberg per parlar del fenomen del top-manta, que podem trobar a diferents ciutats del país, entre elles, Roses.

Wagensberg és diputat pel Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya des del passat mes de desembre, però abans de desenvolupar aquesta responsabilitat havia estat la cara visible de la campanya "Casa Nostra, Casa Vostra", a favor de l'acollida de refugiats.

És també una de les veus públiques que més ha treballat per difondre i conscienciar sobre la situació de crisi humanitària que viuen alguns dels països del nostre entorn i els fluxos migratoris que hi estan estretament lligats. Un dels temes de debat sobre el qual ha participat recentment ha estat, precisament, sobre el fenomen del top-manta a Catalunya, i tota la realitat social que hi ha al seu darrere.

El portaveu republicà, Joan Plana, ha manifestat que "és necessari abordar una situació tan complexa i amb tants de factors condicionants rere seu com és el top-manta des de totes les perspectives. És necessari fer un esforç per conèixer i tenir present la realitat que viuen les persones que practiquen la venda ambulant a les nostres costes".

En aquest sentit, Plana ha exposat que Ruben Wagensberg "és una de les persones de referència en aquest tema, i les seves opinions i reflexions són de referència en aquest debat. Era una obligació tractar amb ell aquest tema per intercanviar impressions i enfocar maneres de poder abordar aquesta important problemàtica".

Wagensberg ha fet una bona radiografia de la situació que viu gran part de la immigració subsahariana a Catalunya, de la realitat de la qual fugen i dels duríssims periples que han hagut d'afrontar per poder arribar fins al nostre país.

També s'han tractat les iniciatives que han dut a terme diferents ajuntaments per tal de gestionar aquesta difícil realitat, tot i que s'ha constatat, una vegada més, la manca d'eines efectives que tenen les corporacions locals per tal de poder-hi donar una resposta efectiva.