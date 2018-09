276 denúncies i multes en quinze dies al barri del Culubret de Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha interposat en només 15 dies 276 denúncies i multes al barri del Culubret. La majoria són per incompliment de les ordenances municipi com ara estacionar en llocs prohibits, circular sense cinturó, sense casc o sense elements de retenció infantil, deixar el vehicle abandonat o no tenir assegurança. També s'han localitzat sis persones que tenien citacions pendents, se n'ha detingut una persona que tenia un requeriment i se n'han trobat quatre més que circulaven sense permís de conduir o sense punts. La policia ha incrementat la pressió a la zona, que des del 9 de setembre ja no ha registrat nous talls de llum. La problemàtica va obligar a convocar una Junta de Seguretat d'urgència el 7 de setembre on es va acordar més presència a la zona.

Figueres ha augmentat la pressió policial a la zona oest arran dels talls de llum que el barri ha patit durant mesos. En només quinze dies, la Guàrdia Urbana ha interposat 276 denúncies i multes. La majoria han estat per incomplir les ordenances municipals estacionant vehicles en zones prohibides, portar la música alta, no dur el cinturó, el casc o elements de retenció infantil o circular parlant pel mòbil. També per deixar el vehicle abandonat, per no disposar d'assegurança o per no haver passat l'ITV. Durant els controls, també s'han localitzat sis persones que tenien citacions judicials pendents, se n'ha detingut una altra que tenia un requeriment i s'han recuperat dos vehicles robats.

Els agents també han denunciat quatre persones que no tenien el permís de conduir o que conduïen sense punts. Les actuacions se sumen als dispositius contra el frau elèctric que en les darreres setmanes han realitzat conjuntament amb Mossos d'Esquadra i tècnics d'Endesa. En total, s'han escorcollat cinc domicilis, s'han comissat 795 plantes de marihuana i s'ha detingut una persona relacionada amb aquests fets. El barri ha patit talls constants en el subministrament continuats des del 22 de juliol fins al 9 de setembre. La situació va obligar a convocar una Junta de Seguretat urgent on es va acordar augmentar la presència al barri. A més, l'alcaldessa, Marta Felip, es va reunir amb inspectors de l'Agència Catalana de Consum i va reclamar a la companyia Endesa millores a les línies.