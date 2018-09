Acte de suport al cantant Joanjo Bosk, multat pels talls de carreteres el 3-O

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres al vespre a Figueres per donar suport al cantant i activista, Joanjo Bosk, a qui Interior ha imposat una sanció de 1.000 euros per participar en els talls de l'N-II i l'AP-7 a l'Alt Empordà el 3-O. Bosk ha avançat que han recorregut la multa i ha animat als assistents a no tenir por de "la repressió". El cantant ha lamentat que hagi estat la pròpia Generalitat qui hagi tramitat l'expedient i ha afirmat que tornarà a sortir al carrer. Interior li ha imposat la sanció per una infracció greu perquè, segons Bosk, el consideren "organitzador" de la protesta "no comunicada". L'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, ha dit que les acusacions cauran pel seu propi peu.