Arriba l'urna "gegant" que commemorarà l'1-O a Garrigàs

L'urna "gegant" que s'utilitzarà per commemorar l'1-O a Garrigàs (Alt Empordà) ha arribat pels volts de les cinc de la tarda a La Jonquera. Una camioneta l'ha transportat per carretera des de la Catalunya del Nord, que l'ha cedit al municipi per l'acte de commemoració que se celebrarà demà i on es recrearà la jornada de votació així com la intervenció policial per impedir-la.

La jornada s'iniciarà demà a dos quarts d'onze del matí, precisament, amb l'arribada de l'urna i diverses actuacions. Al migdia hi haurà l'acte institucional de bateig del local social amb el nom d'1 d'Octubre i, a la tarda, l'espectacle participatiu 'El ball de les urnes'.