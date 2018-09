Empuriabrava repeteix un cap de setmana d'activitats i allotjaments al 50%

Castelló d'Empúries repetirà els descomptes de fins al 50% en activitats i allotjaments durant un cap de setmana. La iniciativa, que es va estrenar per la commemoració del mig segle de la marina, es portarà a terme de nou del 5 al 7 d'octubre. L'objectiu és desestacionalitzar la temporada turística.

Les activitats que es podran contractar a un preu especial són de diferents àmbits, des d'activitats culturals, a altres d'esportives o de lleure.

La comercialització de les activitats i l'allotjament es realitzarà a través d'una web pròpia amb motor de reserves on es podrà accedir a tota l'oferta programada, www.empuriabrava50.cat.

La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Helena Solana, ha manifestat que «des de l'Ajuntament continuem treballant per al teixit empresarial del sector turístic, i accions com aquestes ens permeten allargar un xic la temporada d'estiu i, a través de la campanya de comunicació, promocionar el gran actiu d'activitats d'oci i lleure que es poden realitzar al nostre municipi, tant en família com en parella».

Per la seva banda, l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha remarcat que, «de les activitats organitzades en motiu del 50è aniversari d'Empuriabrava, aquesta és una de les que tenen continuïtat, ja que creiem que és una bona manera de fomentar la desestacionalització i potenciar tot el nostre teixit comercial».

A la web es pot escollir entre onze allotjaments, cinc visites culturals gratuïtes o més d'una quinzena d'activitats diverses a preus especials. El túnel del vent, lloguer d'embarcacions, de patinets elèctrics, de windsurf o caiacs són algunes de les propostes. Els allotjaments són diversos i de diferents categories, des de càmpings a hotels de quatre estrelles.