Aquest matí, caminant pel carrer Sant Pau, un del centre de la vila amb una part transformada només per a vianants, m'ha cridat l'atenció veure pintat en l'espai d'una plaça d'aparcament el que semblava un tauler d'escacs, i he preguntat a una veïna què era allò. «Sí, home -m'ha contestat-, és una de les activitats de les jornades d'aquestes celebracions de coses 'sostingudes' o quelcom així que es fan ara».

«Ah, sí», faig memòria, es tractava de la commemoració figuerenca de la Setmana Europea de la Mobilitat, gràcies a la qual es va tallar el trànsit al carrer (sempre m'han cridat l'atenció aquests oxímorons postmoderns), i uns quants, sobre l'asfalt, es van dedicar a jugar a les dames, a fer un hortet urbà, a pintar murals, a gaudir de zones de chill-out, de photo-call (l'ego per davant de tot), ping-pong i taller de manualitats.

A mi, això de la «sostenibilitat» (no sé pas per què el diccionari de l'IEC no accepta el mot com a qualitat de sostenible, el de la RAE sí que ho ha fet) aplicada com a concepte qualificatiu màgic i postmodern d'activitats, i si no les seves aplicacions, moltes vegades m'ha semblat un oxímoron, una contradicció. Aquest n'és un cas: per fer sostenible la mobilitat, que és la facilitat de desplaçar-se d'un lloc a l'altre, ambició de tot el món animal, fem una aturada i ens quedem immòbils. Genial!

És com allò de la pacificació del trànsit: no volem cotxes, però que no es comprin és un indicador econòmic negatiu. Si es produeix, les administracions fan mans i mànigues per invertir la tendència i constantment reclamem més infraestructures viàries. O més concretament, més figuerenc, més surrealista, més dalinià: diverses generacions reclamen el tancament de la Rambla als vehicles motoritzats perquè ara, fent de la necessitat virtut, ens diguin que l'accés motoritzat a la Rambla dignifica el centre de la ciutat.

Sincerament, si d'ecologia es tractava, jo hagués organitzat unes jornades de recuperació dels jardins Enric Morera, que han passat de parc infantil a zona de pacificació i latrines de gossos.