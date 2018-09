Castelló ultima la darrera transformació del passeig marítim d'Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat la darrera fase del projecte de reforma del passeig d'Empuriabrava amb una inversió de 350.000 euros. S'actuarà a la vorera més propera a la platja i es tancarà un dels projectes més importants dels darrers anys a la marina que han trasformat aquesta part del front marítim.

El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Canet, ha explicat que consisteixen principalment en adequar un nou paviment. Una vegada tancats els tràmits administratius previs, començaran les obres, les darreres previstes al passeig.

L'Ajuntament hi haurà invertit un total de 3,5 milions d'euros en els darrers dos anys.

Una de les actuacions que més ha canviat la imatge ha estat l'enjardinament del passeig, que s'ha estrenat aquest estiu. Ha d'anar millorant en els propers anys amb la crescuda de la vegetació.

S'han creat àmplies zones arbustives i de passeig entre els diferents espais d'oci i esportius. En total ha suposat plantar 94.517 arbustos, 125 arbres nous i 105 de trasplantats. La superfície enjardinada és de 24.015 metres quadrats, el 39,75% del passeig. L'alçada màxima d'1,60 metres.

El projecte d'enjardinament va ser una de les propostes sorgides en el procés participatiu sobre el passeig marítim que l'Ajuntament de Castelló va portar a terme el 2016.

Els ciutadans van donar una especial importància a les zones enjardinades i demanaven vegetació autòctona amb poca despesa d'aigua. S'han recollit aquestes peticions i s'han utilitzat espècies de baix consum hídric, autòctones i resilients a la salinitat. El passeig disposa de diverses zones per a l'oci esportiu o infantil.

Hi ha un camp de futbol, de bàsquet, jocs infantils i serveis nous com lavabos o dutxes. Aquest estiu ha estat el primer, a més, amb tots els establiments de restauració oberts.

Els treballs, un cop acabats, suposaran reformar un espai que des de la seva creació, fa quaranta anys, no havia sofert cap millora. Es va concedir una concessió a una empresa que l'ha explotat juntament amb els negocis que s'hi ubicaven durant aquestes darreres quatre dècades. Amb la finalització de la concessió, el traspàs d'aquest a l'Ajuntament va ser quan es va iniciar el procés per transformar aquest lloc estratègic per a l'economia d'Empuriabrava.