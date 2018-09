Centenars de persones rememoren a Garrigàs "l'esperit de l'1-O"

Centenars de persones participen aquest dissabte en els diferents actes que s'estan celebrant a Garrigàs (Alt Empordà), per rememorar "l'esperit de l'1 d'octubre".

El municipi, de 450 habitants, va ser el primer de la comarca en rebre les càrregues per part de la Guàrdia Civil, i des de la Taula Empordanesa per la Memòria de l'1-O, consideren que el poble és "un símbol de la repressió". L'acte institucional ha consistit en rebatejar el local social, que a partir d'aquest dissabte porta per nom '1 d'octubre'.

L'alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, ha explicat que durant aquest any la ciutadania "s'ha cohesionat encara més" i considera que "dins la desgràcia" que van suposar les càrregues policials, ha estat "molt positiu" en l'actitud dels veïns. "Persones que no solien fer participar en actes del poble ara són els primers", ha reblat.