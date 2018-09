La Fira del Vehicle d'Ocasió posarà a la venda prop de mig miler de cotxes

La dotzena Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres, Fira VO, posarà a la venda prop de mig miler de cotxes entre el 5 i el 7 d'octubre al Recinte Firal. Hi participaran 16 concessionaris, «tots els de Figueres», segons va explicar el regidor de Fires i Festes, Jordi Masquef.

Cada concessionari hi exposarà entre 15 i 25 vehicles, i ocuparan un espai de 6.000 metres quadrats. El sector augura una «bona fira». El portaveu dels concessionaris, Xavier Vilanova, preveu «igualar o superar» els 210 cotxes venuts l'any passat. En canvi, preveu que la facturació pugui arribar a sobrepassar els 2,5 de l'edició anterior. «Crec que aquest any augmentarà el volum de facturació perquè seran cotxes més nous», va explicar Vilanova en referència a l'exposició de vehicles de quilòmetre zero. El preu mitjà de cada cotxe serà de 12.000 euros i tindran un any de garantia. D'altra banda, se sortejaran entre tots els compradors 16 targetes d'aparcament (una per expositor) d'un any gratuït a qualsevol zona blava de Figueres amb la col·laboració de Fisersa.

La fira s'inaugurarà el divendres 5 d'octubre a les 11 del matí i estarà oberta durant tot el cap de setmana. El sector automobilístic és un dels «estratègics» per a la ciutat, motiu pel qual l'Ajuntament aposta per obrir-lo a nous públics i consolidar-lo com a referent en el sector. Així, han potenciat la campanya de publicitat, i l'esdeveniment compta amb un pressupost de 12.000 euros. L'objectiu és mantenir la fira com a capdavantera del sector a la demarcació. «Han aparegut altres fires que estan intentant fer-nos ombra, però entenem que el Vehicle d'Ocasió de Figueres ha ser el pal de paller de les fires de cotxes a la província», va insistir Masquef.



L'expansió de la fira

La fira es troba en «estat d'expansió» i es continua apostant per atraure públic més enllà de l'Alt Empordà. L'any passat, dels 11.000 visitants, la majoria provenien de diferents punts de la província de Girona (58%), seguida per Figueres (38%).

De l'estudi econòmic de la darrera edició se'n desprèn que la fira va tenir un impacte econòmic de 726.925,43 euros i un retorn per cada euro invertit de 36,50 euros. La facturació va assolir els 2,5 milions d'euros amb 210 cotxes venuts. La previsió és que els dies posteriors també s'acabin de tancar vendes iniciades a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres.