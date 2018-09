La pressió policial frena els talls de llum al barri del Culubret

La pressió policial al barri del Culubret ha tingut efecte. Si més no, de moment. La Guàrdia Urbana de Figueres ha interposat 241 denúncies, 13 diligències penals i 22 sancions administratives en les més de 250 intervencions realitzades en quinze dies al barri del Culubret.

Aquest dispositiu, juntament amb els realitzats amb els Mossos d'Esquadra i Endesa per al control del frau elèctric, han permès que durant aquests quinze dies, des del 9 de setembre, no s'hagi produït cap nou tall de subministrament elèctric al Culubret.

A més, s'han fet entrades i escorcolls a 5 domicilis, amb la incautació de 795 plantes de marihuana i la detenció d'una persona, juntament amb la presència policial continuada al barri.

Des del 22 de juliol fins al 9 de setembre els veïns del barri del Culubret van patir talls diaris de llum d'entre 90 i 120 minuts, més de 40 talls que van suposar un centenar d'hores sense llum. Per resoldre aquesta situació, que l'Ajuntament qualifica d'«insostenible», dilluns 3 de setembre, el consistori es va reunir amb els inspectors de l'Agència Catalana de Consum, que es van desplaçar fins al barri per comprovar l'estat de les línies i trobar-se amb els veïns afectats per valorar les possibles sancions a la companyia elèctrica.

L'alcaldessa de Figueres va convocar d'urgència el 7 de setembre una Junta Local de Seguretat extraordinària amb presència de tots els cossos de seguretat de la ciutat, judicatura, fiscalia, representants d'Endesa i dels veïns del barri, on es va exposar la necessitat de la col·laboració urgent de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de la Justícia i de la companyia elèctrica Endesa.

Aquesta col·laboració s'ha dut a terme en els dies posteriors amb dispositius conjunts de la Guàrdia Urbana, els Mossos i Endesa contra el frau elèctric i el cultiu de marihuana. A més, s'ha iniciat un dispositiu de presència policial continuada amb denúncies i sancions que han donat com a resultat que no s'hagi tornat a produir cap tall de subministrament elèctric, segons l'Ajuntament.