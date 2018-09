Figueres, capital dels «frikis»

El hòbit Bilbo Bolson als peus del cul de la lleona de Girona. Un home amb peixos per ulls. Godzilla a la plaça del Gra de Figueres. Per a la resta de mortals, aquestes tres escenes són realitats paral·leles d'allò més inquietants, però per als «frikis» –o friquis si es vol catalanitzar el terme provinent de l'anglès freak – són creacions rares que formen part gairebé del seu codi genètic.

Personatges d' Star Wars, Star Trek, armes postapocalíptiques i zombis van aterrar ahir al teatre Bon Pastor de Figueres per participar a la primera convenció «Soc friki, Soc Cultura». Així, la ciutat s'ha convertit aquest cap de setmana en la capital dels friquis amb un esdevinemt que busca reivindicar aquesta corrent cultural.

«Figueres està plena de friquis», explica Carlos Acedo, de l'Associació de Veïns Rally Sud, organitzadors de l'esdeveniment. El terme s'ha associat a persones amb aficions i comportants «inusuals» o algú obsessionat amb un un tema en concret.

Entre disfresses de Darth Vader, Chewbacca, Spock i d'altres, la convenció vol «demostrar que tot gènere fantàstic, mal anomenat friqui, també pot ser cultura si es mostra la seva cara més pedagògica», insisteix Acedo.



Figueres, ciutat friqui

«La convenció es fa en una de les ciutats més friquis del món, que és Frikigueres», bromeja Josep Maria Dacosta, un dels friquis que exposa i ofereix una xerrada a la convenció.

Popularment conegut com a Daco, el creador de la FotoGagFia (gags convertits en fotografia) defineix el friquisme com una «relectura intel·ligent de la realitat per buscar noves perspectives i aquesta és precisament la mateixa trampa de ser friqui, perquè el que ara és novedós i estrafolari d'aquí un temps serà normal».

La imaginació dels friquis arriba a límits inexorables, però, com diuen, sovint la realitat supera la ficció. Daco recorda l'arribada dels Reis pel forat de la Rambla que es va esfondrar el 2014 com una de les escenes més friquis viscudes a Figueres en els últims anys i precisament assenyala aquest forat com el lloc més friqui de la ciutat. «Encara mantenim el seu esperit perquè va iniciar tota una corrent a les xarxes socials», explica.

Figueres és una ciutat amb una alta creativitat i la voluntat de la convenció és posar en valor que la cultura friqui és tan digne com les altres. Per fer-ho, es van programar conferències, exposicions i activitats amb una temàtica lúdica i festiva. La convenció va comptar amb la participació de friquis àmpliament coneguts a Figueres, com el tintinòleg Joan Manuel Soldevilla, que va articular una xerrada sobre l'arribada dels còmics de superherois a «casa nostra»; Josep M. Dacosta, que es va preguntar si «l'humor ens fa més friquis?», i el filòleg Daniel Genís amb «Carles Fages de Climent i Maria Àngels Anglada, els primers friquis figuerencs?», entre d'altres.

A la llista de convidats també hi figuren tres escriptores de ciència ficció. I és que «el gènere fantàstic femení és molt desconegut a Espanya i a Catalunya i la finalitat de la convenció és precisament fer difusió de la narrativa fantàstica en català», explica Acedo.

L'esdeveniment també va comptar amb dos photocalls solidaris. Un de l'Associació Star Trek Espanya, que recullen donatius per a l'ONG Metges Sense Fronteres i un segon d'Star Wars Props, en favor de l'associaicó Progat i gos de Castelló d'Empúries.