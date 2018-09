Un mort i dos ferits greus en estimbar-se amb el cotxe a l'N-II a l'Alt Empordà

Un mort i dos ferits de gravetat és el balanç de la sortida de via d'un cotxe de matinada a l'N-II a Capmany (Alt Empordà), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'avís del sinistre s'ha rebut a les 05.18 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 770 de l'N-II, a quatre quilòmetres del nucli de la Jonquera. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i s'ha estimbat. Com a conseqüència del xoc, un dels passatgers –un home de nacionalitat romanesa- ha mort.

Els altres dos ocupants del vehicle han resultat ferits greus i han estat traslladats a l'Hospital de Figueres i a l'Hospital Josep Trueta de Girona, respectivament. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).