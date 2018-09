Set ferits en un accident múltiple a l'AP-7 a l'alçada de Figueres

Un accident múltiple a l'autopista AP-7 a l'alçada de Figueres ha provocat set ferits. El sinistre s'ha produït a un quart de nou del matí. Per causes que encara s'estan investigant, tres turismes han xocat, i com a conseqüència de l'accident, s'ha hagut de tallar l'autopista en els dos sentits de la marxa.

Vint minuts després de la col·lisió s'ha reobert la via en sentit nord i de moment només està tallat el trànsit en sentit sud. Els Mossos estan desviant els vehicles per la sortida tres. Els ferits se'ls ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Fins a la zona s'hi ha desplaçat quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, sis dels Bombers, diverses ambulàncies i també s'han activat dos helicòpters medicalitzats.