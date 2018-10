Els Merlots de Figueres guanyen el concurs de castells de Torredembarra

La Colla Castellera de Figueres s´ha proclamat guanyadora, per primera vegada en els seus 22 anys d´història, del Concurset de Castells que se celebra cada dos anys a Torredembarra. Els també anomenats Merlots era la segona vegada que participaven en el concurs, aquest dissabte passat, i en la primera ocasió, el passat 2016, van quedar en segona posició.

Els figuerencs s´han proclamat campions després de descarregar un 5d7, un 7d7 i una torre de 7. Aquest darrer castell els ha permès aconseguir la victòria. Per la seva dificultat, en la primera ocasió en què han provat el castell, l´han hagut de desmuntar. Així doncs, no ha estat fins al segon intent quan han pogut fer l´aleta al castell i finalment descarregar-lo amb molta eufòria. Aquesta era la segona vegada a la seva història que aconseguien completar la torre de 7, després de fer-ho per última vegada el Concurset del 2016.

Amb aquesta diada, els liles han signat la millor actuació feta fins ara per la colla. "Aquest és un èxit col·lectiu, de la gent que s´hi ha implicat dia a dia però sobretot de la gent que ha somiat i ha cregut que això era possible", ha assegurat el president de la colla, David Pujol.

L'agrupació empordanesa ha completat un 2 de 7 que li ha donat la victòria, per segona vegada, en aquest prestigiós concurs. Els Merlots han obert la seva actuació amb un 5 de 7, han fet un primer intent de 2 de 7 i també han presentat un 7 de 7 abans d'aconseguir imposar-se a la resta de colles participants.

La propera jornada del XXVII Concurs de Castells se celebrarà el dissabte vinent a la Tarraco Arena Plaça amb 19 colles participants.