Figueres, converses sense acord de govern

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va iniciar dimecres passat la primera ronda de contactes amb l'oposició des que va ser investit en el càrrec. Les convereses es tancaran demà amb la CUP –segons han confirmat fonts del partit–, però tot indica que sense acord de govern. Masquef havia manifestat la intenció d'ampliar el seu equip, però ara per ara Figueres continua governat pels cinc regidors del PDeCAT. Ahir la reunió es va realitzar amb Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF).

Qui té més números per acabar tornant al govern són els dos ex-regidors d'Unió, Manel Toro i Núria Galimany, però malgrat que Masquef ho veu ben encaminat no ho dona per fet. En el seu cas, encara hi ha serrells oberts.

Però qui no ha donat opció a entrar al govern municipal és ERC. Va ser el grup amb què es van encetar les converses amb l'oposició, però van dir «no» a l'oferiment de Jordi Masquef d'entrar al govern. Tampoc s'espera que en la reunió de dijous amb la CUP canviï la sort del grup municipal.

L'oferiment d'incorporar-se al govern no s'ha fet extensiu a totes les formacions de l'oposició. PSC, PP i Cs n'han quedat excloses, però totes tres han estès la mà a facilitar l'aprovació dels pressupostos un cop se'ls citi.

Des del PSC, el seu portaveu, Pere Casellas, assegura que no volen jugar al bloqueig i que contribuiran a l'aprovació del pressupost i les ordenances «si se'ls cita per negociar-los». Els socialistes diuen que ho faran sense «condicions prèvies» però mantenint les seves prioritats.

Per al PP, Maria Àngels Olmedo assegura que el seu grup manté la «bona predisposició» per desencallar projectes que «beneficiïn» la ciutat.La percepció és la d'una desescalada en la crispació entre els grups, però recorda que el relleu a l'alcaldia no ha canviat el grup municipal i les problemàtiques amb l'incivisme i la inseguretat persisteixen.

En la mateixa línia s'ha manifestat Héctor Amelló, de Cs, que reclama solucions efectives. «Fa sis mesos, Jordi Masquef també tenia responsabilitats de govern i no han actuat fins ara», diu Amelló.

Acords pendents

A més, els grups reclamen el compliment dels acords a què van arribar per aprovar pressupostos anteriors. La sensació és la d'un canvi en la manera de relacionar-se amb l'oposició per part del nou alcalde, però volen que es tradueixi en accions efectives. «Alcalde nou, problemes vells», diu Casellas. La ronda de converses de Masquef buscava ampliar el govern municipal per als propers sis mesos, però a un dia per completar les trobades amb tots els grups de l'oposició no s'entrellueix ara per ara cap nova incorporació que faci més suportable la minoria de cinc.