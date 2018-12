La jonquera pateix des de fa anys la presència de proxenetes que actuen des del municipi

La Jonquera lluita des de fa anys per frenar la prostitució. Hi ha un prostíbul i una important activitat principalment a les carreteres i aparcaments. Per això, l'alcaldessa, Sònia Martínez, defensa la importància dels operatius policials, que ajuden a desmantellar aquestes xarxes i oferir seguretat. Martínez constata que «tenim noies que es prostitueixen a la via pública i sempre s'han tingut indicis que podrien estar sotmeses a exercir no voluntàriament». Per tant, deixa clar que «endavant amb aquests tipus de dispositius».

L'alcaldessa posa de manifest que amb aquesta problemàtica «som sensibles perquè diàriament lluitem amb el tema». Les detencions s'han portat a terme en quatre habitatges que estan situats al centre de la població, on els habitants es veuen obligats a conviure amb els proxenetes des de fa anys. Però Martínez remarca que, com demostra el dispositiu, la problemàtica és general, no només nacional, sinó a nivell de tot Europa.