Jutjat per violar la cuidadora, atrinxerar-se amb ella i disparar contra els Mossos

La secció tercera de l'Audiència de Girona va començar a jutjar ahir un home acusat de violar la cuidadora del seu sogre, atrinxerar-se amb ella al seu domicili i disparar contra els Mossos d'Esquadra -deixant ferit un d'ells a l'avantbraç- quan aquests intentaven fer-lo sortir de la casa de Ventalló i alliberar la víctima.

Durant la vista, la dona va declarar a porta tancada. L'acusació particular considera que «va existir una intimidació» i que l'encausat era «plenament conscient» del que feia quan va agredir sexualment la dona. «Li havia trencat el telèfon, l'havia tancat a casa... és evident que quan es produeixen els fets aquesta senyora es trobava indefensa i no podia presentar oposició», va apuntar l'advocat.

La Fiscalia demana a l'acusat una pena de 26 anys de presó i una suma de 15.000 euros en concepte de responsabilitat civil per a la víctima i 1.890 euros més per a l'agent lesionat. Els delictes que li imputa són detenció il·legal, agressió sexual, atemptat contra l'agent de l'autoritat i aflicció per tracte degradant. També sol·licita que no es pugui acostar a la dona a menys de 200 metres en 24 anys i en demana 10 de llibertat vigilada.

L'acusació particular demana la mateixa pena però eleva la responsabilitat civil a 50.000 euros, i pel que fa a la defensa, en demana l'absolució. L'advocat del detingut vol que se li apliqui un eximent complet d'alteració mental. «Accepto que hi hagi un delicte d'atemptat i un de lesions, però nego que n'hi hagi un d'agressió sexual i detenció il·legal», explica.