El pla de conservació del gaig blau anella 175 polls en dos anys

El projecte del gaig blau ( Coracias garrulus), que porta a terme Endesa al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ha permès el naixement de 175 pollets en els dos últims anys. Les cries van ser anellades, la qual cosa permetrà fer-ne el seguiment.

El pla de conservació, que oficalment s'anomena Projecte Coracias, es va presentar aquest dilluns al Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA) que es duu a terme bianualment a Madrid per donar a conèixer les novetats al sector mediambiental. La iniciativa, que es desenvolupa dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat de la companyia elèctrica, té com a principal objectiu millorar la població de gaig blau, espècie protegida i molt fràgil, als voltants dels Aiguamolls. Dins del grup de treball Empresa i Biodiversitat, l'experta en biodiversitat d'Endesa, Inmaculada Ordoñez, va explicar com des de 2001 s'han realitzat accions a l'entorn del Parc Natural per aprofitar l'impacte positiu de les línies elèctriques que creuen l'espai natural.

A més, des de 2017 s'ha donat un impuls al projecte instal·lant 35 noves caixes niu a torres elèctriques, s'han renovat les antigues per altres de més robustes i s'han col·locat dispositius GPS a cinc adults per fer seguiment.

La necessitat de tenir cura del gaig blau, espècie protegida per la Directiva d'Aus i present al Llistat Espanyol d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial, és deguda a la seva fragilitat en aquesta zona en concret. Dins de l'àmbit peninsular es tracta de la població més reduïda. En aquest context, la presència de les infraestructures elèctriques suposa un avantatge, ja que la principal amenaça és la manca d'ubicacions naturals per niar. La companyia pretén amb el projecte compensar i ajudar al desenvolupament d'espècies que necessiten una especial atenció.