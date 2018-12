Carrefour va mobilitzar més de 200 persones per l'aiguat

El treball en equip i la col·laboració de 200 treballadors de les més de 30 botigues Carrefour a Catalunya van ser clau perquè l'hipermercat de Vilatenim, a Figueres, es recuperés en tan sols un dia de les inundacions del diumenge 18 de novembre. El dimarts següent ja va obrir al públic, però a la rebotiga encara estan treballant per recuperar la normalitat.

Electrodomèstics, roba, calçat, begudes i tot tipus de productes alimentaris van quedar escampats i malmesos per la força de l'aigua, que va arribar als 70 centímetres i va deixar tota la botiga «devastada». L'empresa està quantificant els danys, però segons explica la directora regional de Carrefour a Girona, Rosa Valls, s'han omplert més de 200 palets de mercaderia inutilitzable.

«Ja teníem la botiga preparada per Nadal i tota aquesta feina va quedar destrossada en qüestió d'hores», explica Valls. Dilluns al matí es van organitzar en equips de treball per expulsar l'aigua amb planxes i cinc hores després ja no en quedava al supermercat. Però la tasca més difícil venia després: retirar tots els productes afectats (majoritàriament els del primer nivell de les estanteries), netejar i col·locar-ne de nous. Al migdia la botiga ja estava neta, però un equip de tècnics va haver de revisar els aparells i la instal·lació elèctrica abans de poder assegurar-ne l'obertura el dimarts.

«Vam estar en contacte permanent amb els Bombers i la policia, però entenem que hi havia altres prioritats», diu Valls, en referència als veïns que van ser desallotjats. El supermercat fa 25 anys que es va instal·lar a Vilatenim.