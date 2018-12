Figueres actua contra un bloc per frenar l'ocupació, que persisteix des de fa anys

Figueres actua contra un bloc per frenar l'ocupació, que persisteix des de fa anys

L'Ajuntament de Figueres va portar a terme ahir un operatiu a un bloc de pisos al carrer Cuixart, on persisteix des de fa uns anys l'ocupació. La Guàrdia Urbana i les companyies de subministraments van portar a terme ahir un control. Es van detectar 12 fraus de llum i un d'aigua. Es va bloquejar de nou l'accés als comptadors per intentar evitar que persisteixi el frau.

L'edifici havia arribat a estar completament ocupat quan es van iniciar les mesures per intentar frenar-ho. Després de diverses mesures en aquest i un altre edifici proper, al carrer Alberes, es va aconseguir reduir. Segons ha informat l'Ajuntament, continua havent-hi pisos ocupats. Per això ahir es va portar a terme un operatiu per frenar-ho.

A primera hora del matí es van desplaçar fins al bloc efectius de la Guàrdia Urbana i tècnics de les empreses de subministrament. Després dels pertinents controls van detectar dotze connexions il·legals de llum i una d'aigua, que es van desconnectar.

D'altra banda, van tornar a col·locar els elements per bloquejar l'accés als comptadors i evitar que una vegada marxin els equips tornin a punxar els serveis. Els pisos ocupats pertanyen a bancs.



Talls de llum al Culubret

A banda d'això, al sector del Culubret van repetir-se dimarts al vespre els talls al subministrament elèctric i durant l'apagada la Guàrdia Urbana va reforçar la vigilància. Les restriccions al servei elèctric es van produir cap al tard. És un problema que dura des de fa anys.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, es va reunir ahir amb els responsables de la companyia elèctrica Endesa per tractar la problemàtica de la zona oest. També s'ha reunit amb el director general d'Energia i el conseller d'Interior. Masquef compareixerà avui en roda de premsa per fer públics els resultats de les reunions.