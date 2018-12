La nova plaça de l'Escorxador a Figueres comença a agafar forma

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat la pavimentació de la nova plaça de l'Escorxador, que es convertirà en un passeig que enllacçarà la plaça Tarradellas amb el centre de la ciutat. S'emmarca en el Pla de Rehabiltació del Centre Històric i se suprimiran les barreres arquitectòniques, es millorarà l'accessibilitat de les cruïlles i es renovaran tots els serveis d'enllumenat, telefonia, subministrament d'aigua i clavegueram.

L'obra inclou el desmuntatge del mobiliari urbà, l'eliminació de les places d'estacionament i la substitució de l'arbrat. Recentment s'ha iniciat la pavimentació de la plaça amb llambordes. Es van adjudicar per 334.223 euros. El projecte, que preveu una actuació en un àmbit de 2.330 metres quadrats, proposa la recuperació de l'esplanada davant l'antic escorxador per a l'ús per als vianants i en especial per la relació de l'espai públic amb les activitats que es puguin dur a terme en l'equipament municipal de la Casa Empordà i l'Oficina de Turisme.



El centre històric es transforma

Paral·lelament l'Ajuntament de Figueres està executant les obres de reurbanització dels carrers Jonquera i Peralada. En el primerr s'han iniciat els treballs de connexions amb els nous serveis, que permetran el cobriment amb pedra dels punts que faltaven a l'entorn de les escomeses.

Respecte al Peralada, s'ha començat a pavimentar l'últim tram per poder alliberar l'espai de tanques d'obra i començar els treballs de pavimentació amb pedra.

En el cas del carrer Barceloneta, l'empresa constructora realitzarà durant aquestes setmanes abans de Nadal els treballs de millora en una part del paviment de pedra requerits abans de poder donar l'obra per finalitzada, segons l'Ajuntament.

Les obres represes de la plaça Tarradelles, finalitzaran abans de Nadal. Encara hi ha pendents les obres del carrer Ample, l'últim del Pla de Rehabilitació del Centre Històric.