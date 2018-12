Figueres recorre al Síndic perquè no es resolen els talls de llum al Culubret

L'Ajuntament de Figueres portarà davant del Síndic de Greuges la problemàtica dels talls de llum que pateix el sector oest de la ciutat i, especialment, el barri del Culubret. L'alcalde, Jordi Masquef, assegura que els veïns han patit 134 avaries en el que portem d'any i denuncia que Endesa no adopta prou mesures per frenar-ho. «El Culubret ja és una vergonya nacional i és hora que tot Catalunya ho sàpiga», diu Masquef. Han proposat a la companyia que posi generadors per garantir el servei i s'hi han negat. La companyia considera que això tècnicament no és possible. Assegura que mantindrà les reunions que calgui perquè l'objectiu és comú però que cal frenar el frau de llum.

Masquef es va reunir dimecres amb la directora general de la companyia a Catalunya, Isabel Buesa, el conseller d'Interior, Miquel Buch i el director general d'Energia i Mines, Pere Palacín.

A la trobada, es va abordar la situació i l'alcalde va presentar un «full de ruta» amb l'objectiu de posar-hi solucions a curt termini com la dels generadors elèctrics.

Ara Figueres vol que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, intercedeixi en la problemàtica. «Volem que es preguin mesures», remarca.

Les interrupcions al barri són «dia sí i dia no». «Una situació indignant per als centenars de veïns afectats i intolerable per a aquest ajuntament», insisteix.

Masquef atribueix la situació a la sobrecàrrega que pateix la xarxa fruit dels «cultius de marihuana que hi ha en pisos i locals de la zona». Per això vol frenar-ho en col·laboració amb els Mossos i les autoritats judicials.



L'alcalde, decebut

A la trobada va plantejar la solució ràpida dels generadors en cas d'avaria. Però diu que de la trobada «en vaig sortir profundament decebut. La companyia no només va rebutjar les solucions tècniques que els hi vaig plantejar sinó que ni tan sols van plantejar cap solució ni la més mínima sensibilitat envers els afectats».

En els últims mesos Endesa ha treballat en la sectorització i la monitorització del servei perquè les interrupcions afectin el menor nombre possible de famílies però diu que no n'hi ha prou. «Comprendran que no puc tolerar que hi hagi un sol veí que es quedi sense llum», insisteix.

En aquest sentit, l'alcalde recorda que en la majoria de casos hi ha gent gran afectada que pot caure, que no pot cuinar ni dutxar-se i que «alguns malalts que depenen de dispositius mèdics connectats a la xarxa elèctrica durant diverses hores no els poden utilitzar». «Aquesta és la fotografia real dels veïns que Endesa no considera una emergència i que, per tant, no mereixen l'esforç de la companyia», remarca.

Per això, va demanar al director general d'Energia i Mines que «intercedeixi» per «pressionar». Pel què fa a Interior, Masquef diu que els consta que els Mossos estan impulsant «investigacions policials» per desmantellar els cultius de marihuana que hi ha al barri i «les organitzacions que les sustenten». Masquef ha avançat que s'han emplaçat a fer reunions setmanals de seguiment en coordinació entre els comandaments dels Mossos i la Guàrdia Urbana.

Masquef també s'ha reunit amb els grups municipals. «No pararem fins que desapareguin els talls. N'estem farts», ha dit, tot afegint que «un veí del Culubret es mereix el mateix tracte que un de Barcelona».

Ha explicat que han acordat convocar una Junta de Seguretat per pressionar tots els cossos policials i Endesa perquè facin front a la problemàtica. Masquef també ha dit que tornaran a abordar-ho amb l'administració judicial perquè, segons ha explicat, fa poques setmanes els van denegar l'entrada a un domicili que tenia un consum d'entre 40 i 45 kW quan la mitjana d'un consum domèstic normal és d'entre 3 i 4 KW.



Endesa busca solucions

La companyia Endesa ha remarcat que es reuniran les vegades que calgui amb els representants municipals i cossos policials com han fet fins ara perquè tenen l'objectiu comú d'erradicar el frau elèctric. Són conscients que comporta conseqüències als clients i asseguren que s'estan esmerçant recursos per trobar solucions.