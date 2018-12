Aproven l'ordenança de terrasses amb retrets pel retard

L'Ajuntament de Figueres va aprovar ahir definitivament l'ordenança reguladora del règim d'autorització administrativa per a l'ocupació de la via pública, l'ordenança de terrasses, que està pendent des de fa anys. L'oposició va donar el seu vot positiu per a l'aprovació, però amb retrets per haver tardat cinc anys. L'ordenança té un període d'aptació per als establiments de sis mesos.

El regidor de Serveis, Quim Felip, va exposar el dictamen que inclou la resolució de les al·legacions que han presentat particulars i grups de l'oposició després de l'aprovació inicial.

La resta del debat va estar centrat en remarcar la importància del document per regular l'ocupació de la via pública que, segons el regidor de Cs, Héctor Amelló, ha generat una sensació que «es donava tot molt arbitràriament».

«Votarem a favor perquè hi hagi alguna cosa perquè per a una ciutat, l'important és que les regles estiguin clares», va dir el regidor del PSC, Pere Casellas, i va afegir que la manca de l'ordenança ha «causat greuges, que la gent s'enfadés, males relacions entre veïns».

La regidora del PP Maria Àngels Olmedo va recordar que «portem dues legislatures» i la d'ERC, Agnès Lladó, que «el compromís sempre era la primavera que ve».

Ara, els partits creuen que és important començar-la a aplicar i posteriorment anar introduïnt els canvis necessaris.