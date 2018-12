Figueres trenca l'acord amb la protectora d'animals, que era irregular des del 2001

El govern de Figueres (PDeCAT) ha decidit no continuar la relació amb l'Associació Protectora d'Animals i Plantes, que fins ara s'encarregava de la gestió i control de gossos i gats, perquè el contracte està «fora de llei» i és «irregular» des de fa disset anys. El 2001 es va establir una «mena de contracte» que es va renovar anualment de forma irregular i ha anat rebent a cada pagament els informes negatius de secretaria i intervenció. A més, les actuals instal·lacions generen des de fa anys molèsties als veïns. Per això, el consistori ha aprovat delegar el servei al Consell Comarcal de l'Alt Empordà a partir de gener del 2019. El Consell té previst construir un centre comarcal a Pedret i Marzà.

El Consell Comarcal podrà prestar el servei amb mitjans propis o fer un contracte sotmès a un concurs públic a una entitat que disposi d'unes instal·lacions adequades mentre no disposi del centre a Pedret, segons va explicar ahir al ple el regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes.

Cruanyes va explicar que en assumir la regidoria va conèixer la situació, i que «el conveni de 2001 amb la protectora està fora de llei i és improrrogable» perquè «cap contracte pot tenir una durada indefinida d'any a any». En aquest sentit, va admetre que «cada pagament que hem anat fent trimestralment ha tingut un informe negatiu d'intervenció que advertia d'aquesta situació».



Es tancarà a finals d'any

D'aquesta manera, amb data 31 de desembre es donarà per tancada la relació amb la protectora.

El regidor de Ciutadans, Héctor Amelló, va demanar per què no s'havia fet res abans. Cruanyes va explicar que «no podíem tallar de socarrel la prestació del servei». També va admetre que les irregularitats es van anar incrementant, per exemple, amb «una sèrie d'ampliacions –amb gàbies– a zones que eren considerades inundables». El centre està situat al carrer Pont de Molins.

El govern va decidir treballar per canviar-ho i ha considerat que ara era el moment de delegar el servei al Consell Comarcal, que ja gestiona altres poblacions.

El nou servei tindrà un cost superior, que passarà dels 21.486 euros als 26.761 euros, tot i que també s'incrementaran algunes prestacions.

El Consell Comarcal ja ha aprovat definitivament el projecte per fer possible la nova gossera i l'Ajuntament de Figueres vol que sigui una realitat l'any vinent. L'actual Protectora d'Animals i Plantes s'ha mostrat fins ara contrària a les noves instal·lacions on creu que es pedrà la figura del voluntariat. La construcció del nou edifici tindrà un cost de 830.324,97 euros.