Figueres treu a licitació la primera fase d'obres de la casa natal de Dalí

L'Ajuntament de Figueres ha tret a licitació la primera fase d'obres per reformar la casa natal de Salvador Dalí per 1,16 milions d'euros. Els treballs han de permetre reforçar l'estructura de l'edifici del carrer Monturiol i rehabilitar la planta baixa i l'entresòl de la finca, amb l'objectiu que l'espai museïtzat pugui obrir-se al públic al 2020.

El consistori ha tirat endavant la licitació després que aquest octubre la Diputació de Girona anunciés que invertiria 500.000 euros per fer realitat el projecte. Una quantitat que se suma a la que ja hi ha compromesa per part de l'Estat (que és de 250.000 euros més). En paral·lel, ja s'està redactant el projecte de museïtzació de la casa natal. Un document que compta amb la participació d'una comissió d'experts en el geni del surrealisme. L'Ajuntament de Figueres va adquirir el 1994 la finca del carrer Monturiol on va néixer Salvador Dalí. Des de fa anys, la intenció és convertir l'edifici en un espai museïtzat, que giri al voltant de la figura del geni del surrealisme.

Les obres per rehabilitar i condicionar la finca tenen un cost total de 2,51 MEUR i s'han dividit en dues fases. La primera, que és la que s'ha tret ara a licitació, ha de permetre consolidar l'estructura de l'edifici del carrer Monturiol, reconstruir-ne la coberta i rehabilitar tant la planta baixa com l'entresòl (el lloc on va néixer Salvador Dalí).

En total, segons recull el plec de clàusules, les obres d'aquesta primera fase surten a concurs per 1.167.880,05 euros (IVA inclòs). La intenció és que els treballs puguin començar a mitjans de gener i que s'allarguin aproximadament un any i mig (fins al maig del 2020). Segons recull la memòria de la licitació, un cop acabi aquesta primera fase, l'edifici ja podrà servir per a «ús públic».

Quedarà pendent aleshores dur a terme la segona fase dels treballs, que bàsicament es refereixen als acabats (instal·lacions elèctriques, de clima, seguretat contra incendis i restauració de les fusteries).

Aquesta segona fase té un cost d'1,3 milions més. L'Ajuntament de Figueres, però, ja va anunciar que com que el projecte de la casa natal de Salvador Dalí fa anys que està acabat, mentre es facin les obres de la primera fase ja es podrà anar avançant en la resta.

En paral·lel, ja s'està treballant en tot allò referent a la museïtzació. De fet, per encàrrec de la Generalitat, una empresa especialitzada ja treballa per definir què hi ha d'haver a la finca i com s'ha d'exposar. Per fer-ho, comptarà amb el suport d'un comitè d'experts en el geni del surrealisme, entre els quals hi ha el periodista i estudiós dalinià Josep Playà.