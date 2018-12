Retencions a la frontera per les protestes a França

Les noves protestes a França per la pujada del preu de carburant estan generant retencions a la frontera.



L'autopista ha registrat cues durant el dia de fins a deu quilòmetres, segons el Servei Català de Trànsit. A la banda francesa fins i tot han intervingut els gendarmes francesos, segons el diari l'Indépendant per desbloquejar la situació a l'autopista.



El col·lectiu Armilles Grogues ha bloquejat aquesta via a primera hora del matí on també s'han obert els peatges al Voló. Els manifestants des de diferents punts continuen protestant.





Les #GiletsJaune66 font un barrage filtrant de la D900 dans les deux sens à 11h au niveau de l'embranchement vers l'autoroute #Perpignan pic.twitter.com/9hkNEl7NSI — LIndep_Perpignan (@LIndep_perpi) 1 de diciembre de 2018

? Als turismes els desvien cap a l'N-II en el pk. 6,5 de l'AP-7. Ara hi ha una cua de més de 2km a l'N-II a la Jonquera en sentit França. https://t.co/T4yI7rv7W3 — Trànsit (@transit) 1 de diciembre de 2018

A la tarda el trànsit s'ha desviat per l'NII. Això ha comportat que també es congestionés aquesta carretera.