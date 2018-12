Equipaments culturals a Figueres amb goteres i sense calefacció

Tres equipaments escènics de Figueres pateixen deficiències que requereixen intervencions urgents. El teatre El Jardí té goteres a la part del sostre que no s'ha renovat; la Cate ha estat sense calefacció fins fa poc, no funcionen els llums d'emergència i no es revisen els extintors de seguretat. El tercer equipament és els Caputxins, amb una calefacció que no funciona correctament. Ho va denunciar el PSC al ple de divendres. L'alcalde Jordi Masquef va comprometre's a prendre mesures.

El tema es va posar sobre la taula arran del punt de l'ordre del dia del ple de divendres d'una modificació de crèdit per disposar de 197.045 euros per a canviar les butaques del teatre El Jardí que des de fa anys estan en mal estat. El teatre ha estat tancat sis mesos aquest any per renovar el sostre que estava en mal estat però va quedar-ne pendent una part.

El regidor del PSC, Alfons Martínez, que va portar l'àrea de Cultura mentre eren socis amb el PDeCAT va exposar que s'ha de diferenciar entre el que és necessari i el que és urgent. Respecte les cadires va dir que són necessàries perquè «en aquests dies la compra d'una entrada pel teatre portava una rifa de qui va a parar amb el cul a terra».

Però Martínez va dir que hi ha altres mancances urgents. S'ha reparat una part de la coberta però no la resta que ja patia goteres i amb les pluges s'ha agreujat causant inundacions. A més, assegura que no compleix amb l'accessibilitat de minusvàlids.

La situació també és deficitària a la Cate, on «fa quatre dies comptats que funciona la calefacció». Fa dues setmanes en un festival de cinema per a nens no es van poder treure les jaquetes. A més, «de portes d'emergències, n'hi ha de dos tipus, les que no obren i les que no tanquen» i «les balises de llum quan està a les fosques no funcionen i això és un element de seguretat i molt important a l'hora de fer una evacuació» i « ni tan sols es fan correctament la revisió dels extintors».

Segons Martínez, el president de la Cate «ha anat presentant instàncies successivament perquè entenia que podia afectar la seguretat de les persones i ha obtingut el silenci per resposta».

Pel que fa als Caputxins la calefacció no funciona correctament, va dir. Per tot plegat el regidor considera que «es fa massa poc i massa tard» i va recordar que hi ha un informe de l'estat dels edificis.



Prendran mesures

L'alcalde Jordi Masquef va explicar que les pluges han afectat una part del teatre amb l'actuació pendent al sostre. I es treballa per tenir una diagnosi sobre la solidesa estructural. Respecte a la resta de deficiències Masquef va manifestar que recuperaran l'informe i va assegurar que «no es poden tolerar extintors caducats, sense revisió, llums que no funcionen, i també mirarem el tema de la calefacció que vostè per la seva expertesa en el tema coneix molt més bé».