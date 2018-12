Troben un home en cerca i captura en un nou operatiu a bars de Figueres

La Guàrdia Urbana va detenir divendres un home que es trobava en cerca i captura en un nou operatiu contra bars conflictius de la ciutat. En aquesta ocasió es va actuar a tres locals situats al Poble Nou, la Marca de l'Ham i la plaça de l'Estació. A banda de la detenció es van tramitar cinc denúncies i es va aixecar una acta administrativa.

L'actuació s'emmarca en el pla de xoc anunciat per Jordi Masquef per fer front a la sensació d'inseguretat a la ciutat. Els tres locals, com els dos de la setmana passada, generen conflictes de convivència amb els veïns.