Col·lapsat des Figueres fins la frontera per les protestes a França

L'AP-7 i l'N-II estan col·lapsades al tram de la frontera amb retencions des de Figueres fins a la frontera. Els vehicles es desvien cap a l'N-II que tampoc és capaç d'engolir la circulació. La situació està afectant els veïns de les poblacions i el transport escolar. Molts treballadors no han pogut arribar a la feina. Trànsit ha restringit la circulació de camions de transport internacional per l'autopista.



Les protestes a França no s'aturen i això impedeix que la frontera recuperi la normalitat després del complicat cap de setmana. El Servei Català de Trànsit informa de fins a dotze quilòmetres de retencions a l'autopista AP-7 on s'impedeix l'accés pels peatges a partir de Figueres on ja hi ha vehicles aturats. A l'N-II són set quilòmetres





He sortit de La Jonquera fa 2 hores direcció Barcelona. Mossos No m'ha deixat agafar l'autopista. Continuo parat a 15km de La Jonquera, a Pont de Molins. Tallen a França i jo no puc anar de La Jonquera a Barcelona?? Mosos??? Es pot saber que feu?? — Jonasterri (@Jonasterri1) 3 de diciembre de 2018

Gilets jaunes : les perturbations dans les P.-O. ce lundi matin, le péage sud totalement fermé https://t.co/AacGCNdt06 — L'Indépendant (@lindependant) 3 de diciembre de 2018

PARIS : Des centaines d'ambulanciers manifestent sur le pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale. pic.twitter.com/6umMxWbtEm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 3 de diciembre de 2018

S'han tallat els accessos direcció França la Jonquera Nord i Sud, i Figueres Nord. Els turismes i autocars es desvien per la sortida 4 de Figueres Sud, segons autopistes.La situació s'ha anat complicant i els vehiclesde les poblacions al llarg d'aquestes vies., el que fa preveure que la situació continuarà complicada a les carreteres. Segons informa el setmana l'Indépendant, el peatge sud de Perpinyà continua tancat.A la resta del país també tenen lloci que han suposat greus enfrontaments, principalment a París.