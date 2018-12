Els ex d'Unió tornen al govern de Figueres

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha presentat aquest migdia el nou cartipàs amb què recupera els dos regidors no adscrits i ex Unió, Manel Toro i Núria Galimany. L'equip de govern estarà format per set regidors -fins ara n'eren cinc del PdeCAT- malgrat que continua en minoria.

Masquef ha arribat a un acord de governabilitat amb Toro i Galimany, que van abandonar el grup municipal el febrer del 2017. La suma d'aquests dos regidors significa la restitució de l'equip que va guanyar les eleccions municipals del 2015 i dota el govern de major estabilitat, assegura l'ajuntament.

La renúncia de Marta Felip i la incorporació de Toro i Galimany ha obligat a reestructurar les carteres dels regidors. Jordi Masquef assumirà Urbanisme, Comunicació, Cultura, Mobilitat, Esports, Fires i Contractació.

Per contra, els no adscrits recuperen les competències. Manel Toro serà el primer tinent d'alcalde, que també assumirà Hisenda, Promoció Econòmica, Turisme, Recursos Humans, Tresoreria i Comerç.

Núria Galimany gestionarà Educació, Infància, Joventut, Acció Cívica i Drets Civils.

El segon tinent serà Quim Felip -fins ara Francesc Cruanyes- i manté les responsabilitats en Serveis Urbans, Seguretat i Cultura Popular.

El nou portaveu del grup municipal del PDeCAT el regidor Francesc Cruanyes, recuperant una condició que ja tenia a l'inici del mandat manté Solidaritat, Patrimoni, Medi Ambient, i Barri de Sant Joan.

Respecte la regidora Dolors Pujol gestionarà Gent Gran, Dones, Salut i, Benestar Social.

A l'equip s'hi incorporarà Josep Buixó, que substituirà Marta Felip, i tindrà competències en Associacions Veïnals, Discapacitació i Habitatge.