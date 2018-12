Descobreix com és la casa que s'ha venut per 10 milions d'euros a Cadaqués

El mercat immobiliari de luxe de la Costa Brava manté el seu vigor i se segueixen tancant operacions importants. Probablement, una de les més cares és la d'una finca situada al costat de la Cala Guillola de Cadaqués. La propietat, de 15.000 metres quadrats, inclou una casa principal de 525 metres, un segon edifici de 125 metres quadrats, sis places de garatge, una piscina i un dipòsit d'aigua propi sobre el qual hi ha un heliport privat.

La immmobiliària que ha intermediat en l'operació, Engel & Völkers, explica que l'habiatge va ser construït el 1985 per un guionista de Hollywood guanyador d'un Oscar. La seva vídua la va posar a la venda l'any 2000, però no fins al novembre de 2017 no va canviar de mans. Un francès amb altres propietats a Cadaqués la va adquirir, per tornar-la a vendre mesos després a un compatriota. Es tracta de la transacció més alta realitzada a la zona, expliquen des de la immobiliària.