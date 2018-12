Els ex d´Unió tornen al govern de Figueres i recuperen competències

Els dos regidors no adscrits i ex d'Unió, Manel Toro i Núria Galimany, han tornat al govern municipal. El PDeCAT ha arribat a un acord amb els seus antics companys de govern. L'equip de Jordi Masquef passarà a estar format per set regidors -fins ara n'eren cinc del PDeCAT- malgrat que continua en minoria. Els regidors recuperen pràcticament les mateixes competències que tenien abans del trencament el febrer del 2017 i Toro també es convertirà en el primer tinent d'alcalde. Quim Felip serà el segon tinent i Francesc Cruanyes, el portaveu del grup municipal.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha tancat un acord de governabilitat amb Toro i Galimany. Amb les noves incorporacions es restitueix l'equip de CiU que va guanyar les eleccions municipals el 2015. «És el pacte més natural perquè compartim programa electoral i projecte de ciutat», va explicar ahir Masquef, que també va agrair el compromís dels dos regidors.

L'acord s'intuïa des que Toro i Galimany van votar a favor de la investidura de Jordi Masquef després de la renúncia de Marta Felip. Tot i això, cap de les parts havia confirmat que s'hagués tancat cap acord de govern fins l'oficialització d'ahir. Masquef va subratllar que l'acord dotarà de major estabilitat el govern de Figueres i no hi haurà noves dedicacions, sinó que Toro i Galimany cobraran per assistències. Per la seva banda, Manel Toro va assegurar que el pacte respon a la «coherència», «proximitat» de projectes i «treball en equip». Toro va explicar que mantindran la seva condició de no adscrits i va detallar que el pacte inclou «llibertat de vot en mocions que no siguin estrictament d'àmbit municipal. L'acord també inclou un full de ruta fins el maig del 2019 en què s'inclou la construcció del nou pavelló esportiu, l'adquisició de la casa on va viure Dalí, la creació d'un Institut Municipal d'Educació i Infància i la promoció del castell de Sant Ferran. Masquef ha mantingut converses amb la resta de grups de l'oposició (ERC, PSC, CUP, PP, Cs i Compromís) i no descarta nous acords. L'alcalde ha explicat que l'entrada d'ERC al govern està descartada però ha destacat la predisposició per tancar acord en els «grans temes de ciutat», com ara els pressupostos.

El nou cartipàs

La renúncia de Marta Felip i la incorporació dels nous regidors ha obligat a reestructurar el cartipàs municipal. L'alcalde, Jordi Masquef, assumirà Urbanisme, Comunicació, Cultura, Mobilitat, Esports, Fires i Contractació.

Manel Toro, a més de ser el primer tinent d'alcalde, gestionarà les àrees d'Hisenda, Promoció Econòmica, Turisme, Recursos Humans, Tresoreria i Comerç. Núria Galimany recupera Educació, Infància, Joventut, Acció Cívica i Drets Civils.

Per la seva banda, Cruanyes manté Participació, Cooperació, Relacions Transfrontereres, Medi Ambient, Patrimoni i Barri de Sant Joan, i Quim Felip, les àrees de Serveis Urbans, Qualitat Urbana, Manteniment, Seguretat, Protecció Civil i Cultura Popular. Dolors Pujol continuarà amb les regidories de Gent Gran, Dones, Salut, Benestar Social, OMAC, Estadística i Informàtica. A l'equip s'hi incorporarà Josep Buixó en el proper ple de desembre i tindrà competències en Associacions Veïnals, Discapacitació i Habitatge.