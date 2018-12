La Jonquera, bloquejada pels camions i buida de clients als comerços

La població que més afectada està per les constants protestes a França és la Jonquera. Els veïns han de lluitar amb les complicacions del trànsit però també amb la sobtada baixada de les vendes, que han xifrat en un 70%. Tot el cap de setmana hi ha hagut retencions i ahir es va veure afectada fins i tot l'escola, on no van poder arribar ni alumnes ni professors.

Les carreteres que creuen la població es van convertir ahir en llargues cues de camions que també saturaven els aparcaments i qualsevol espai on podien estacionar.

En contrast, els comerços que habitualment estan plens de francesos continuaven buits de clients i temen que això es pugui allargar just per la campanya de Nadal.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, va remarcar ahir que de «tots els dies avui és el més complicat pel que fa a mobilitat» i afegia que «és el resultat de tota la saturació de camions per estar la frontera tancada».

Martínez no creu que es puguin aplicar més mesures perquè «quan la quantitat de camions que hi ha supera la capacitat que tenim d'aparcament no hi ha cap solució que puguem fer».

L'altra afectació que pateix la població és en l'àmbit comercial. Segons l'alcaldessa, «els comerços estan vivint uns moments complicats, ja el cap de setmana passat per les problemàtiques a França hi havia molt poca gent, i aquest cap de setmana encara s'ha agreujat més». La campanya de Nadal creu que dependrà de com se solucion els problemes a França.