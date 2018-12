Les protestes a França col·lapsen les carreteres de Figueres a la frontera

El tram nord de l'Alt Empordà, des de Figueres fins a la frontera, va quedar ahir col·lapsat de vehicles a l'AP-7 i l'N-II, per les protestes dels Armilles Grogues a França, deixant fins i tot aïllats els veïns d'algunes poblacions a peu d'aquestes carreteres. La situació va suposar que molts treballadors tinguessin problemes per arribar als llocs de treball o a casa i el mateix va passar amb el transport escolar que es va haver de suspendre a la Jonquera. Centenars de camions estaven estacionats a les àrees de servei a l'espera de poder reprendre el trajecte cap a França però Trànsit va restringir-los l'accés a l'autopista durant unes hores per intentar descongestionar la situació.

Fins a dinou quilòmetres de cues -des de la sortida de Figueres fins a la frontera- es van registrar ahir, segons va informar el Servei Català de Trànsit. De fet, el número de quilòmetres va anar variant al llarg de tot el dia però per sobre els deu quilòmetres. L'AP-7 va ser la via més afectada però l'N-II durant el matí va quedar col·lapsada des de Pont de Molins fins a la frontera.

El motiu una vegada més van ser les protestes del col·lectiu Armilles Grogues per la previsió de la pujada d'impostos als carburants imposada pel Govern del president francès, Emmanuel Macron, que han bloquejat les carreteres del nord de la comarca durant tot el cap de setmana generant greus problemes al trànsit a ambdues bandes de la frontera.

Vandalisme als peatges

La pitjor situació de les tres darreres setmanes es va viure ahir quan des de primera hora els peatges a Perpinyà es van tancar al trànsit. No només van restringrir el pas de vehicles sinó que van causar destrosses, segons els mitjans francesos. Aquí i a altres punts de França diferents grups s'encarregaven de bloquejar el pas per les principals carreteres. Les protestes van atrapar uns 4.000 camions en àrees de servei i polígons industrials, i la Generalitat va demanar a la DGT que avisés els conductors a Saragossa i València per evitar el col·lapse. «La situació a Catalunya comença a ser complicada», va advertir el conseller d'Interior, Miquel Buch. Ahir a la tarda, Buch es va reunir amb els transportistes i es va decidir no dur a terme cap nova mesura.

Els camions estan atrapats des de fa dos dies a les àrees de servei des de Vilamalla fins a la Jonquera. Ahir al matí esperaven reprendre el trajecte des la comarca principalment des de les àrees de Vilamalla, Hostalets de Llers i la Jonquera. Però cap a les deu del matí es van tallar els accessos direcció França per l'AP-7 a la Jonquera Nord i Sud, i Figueres Nord, segons va informar la concessionària d'autopistes. Els turismes i autocars es desviaven per la sortida 4 de Figueres Sud.

Les cues quilomètriques de l'autopista es van traslladar llavors a l'N-II amb punts molt conflictius com la zona d'Hostalets de Llers i Pont de Molins, on conflueixen diferents carreteres. Allà els veïns es van trobar que es feia impossible circular per aquesta carretera. Des de la Direcció General de Trànsit van alertar els conductors que evitessin els desplaçaments a aquesta zona.

Els Mossos d'Esquadra van encarregar-se de regular la circulació per intentar que el trànsit local no es veiés tan afectat. Però moltes persones van tardar hores a arribar a la feina o van desistir. I el mateix va passar amb el transport escolar.

Mentrestant, els camioners continuaven aturats a les àrees de servei com la d'Hostalets de Llers o fent cua a les carreteres. En declaracions a l'ACN, alguns dels afectats van explicar que estaven aturats des de diumenge i que veien molt difícil poder portar les mercaderies que transporten als punts de destí quan estava previst.

És el cas d'en Mario Neves, que ve de Portugal i transporta material esportiu cap a França. El diumenge va fer nit al polígon de Llers i ahir veia molt complicat poder arribar a destí en les hores posteriors. Tampoc en Jorge Acosta. Ell ve d'Itàlia i havia parat a Llers per fer un canvi de remolc i tornar al mateix país, hi havia de ser avui però no creu que hi arribi. Diu que ha dormit diverses nits al camió i que se'ls estan acabant les provisions de menjar.

Trànsit va restringir durant unes hores la circulació de les mercaderies internacionals per l'autopista. Al migdia es va tornar a permetre.

A última hora del vespre, en tancar aquesta edició, l'AP-7 registrava catorze quilòmetres de cua a la Jonquera, i a Figueres es desviaven els vehicles per la sortida 3 cap a l'N-II, a excepció dels camions.