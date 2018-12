L'ajornament a França de la puja del carburant alleuja el comerç de la Jonquera

L'ajornament de sis mesos de l'augment dels impostos dels carburants per part del president francès, Emmanuel Macron, ha alleujat el comerç de la Jonquera i Figueres. Sobretot el primer havia vist com les vendes disminuïen un 70% per les constants protestes a les carreteres. Ara s'espera que en els propers dies vagi recuperant la normalitat i no afecti la campanya de Nadal. Les carreteres van recuperar ahir la normalitat després de dos dies de cues quilomètriques.

Els comerços de la Jonquera continuaven ahir encara buits de compradors francesos. Però s'espera que en els propers dies vagin recuperant la normalitat, que passa per desenes d'autocars al Pertús i milers de turistes als diferents punts comercials.

A mig matí el primer ministre francès, Édouard Phillippe, segons informava l'Agència Catalana de Notícies, anunciava una moratòria de sis mesos en l'augment de l'impost dels carburants. «Cap impost pot posar en perill la unitat de la nació», ha dit Philippe en un discurs, en el qual també ha reclamat iniciar un «diàleg» amb tots els actors implicats per buscar solucions. Les protestes dels «Armilles Grogues» han mobilitzat centenars de milers de ciutadans francesos en les últimes setmanes, que han fet grans talls de circulació arreu, també a la Catalunya del Nord, al Voló.

L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha celebrat la notícies de la moratòria. «Esperem que els comerciants es puguin recuperar i tornin a la normalitat», ha assegurat. La setmana passada els negocis fronterers van notar un descens del 70% de les vendes. «Aquestes setmanes han sigut molt dolentes i ens ha influït negativament tant amb temes de mobilitat com per als comerciants, que s'han queixat del descens de vendes», ha explicat Martínez. Les setmanes pròximes a Nadal són clau per al comerç de la Jonquera, ja que el client francès aprofita per fer-hi les compres.