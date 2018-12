Els Mossos d'Esquadra detenen un home per robar en una casa a Llançà

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat 29 de novembre a Figueres un home de 42 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Llançà, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.

Els fets van passar cap a un quart de cinc de la tarda del passat dia 25 de novembre en un habitatge del carrer Guillem de Berguedà de Llançà , on els agents van saber gràcies a l'ajuda d'un ciutadà que hi havia hagut un robatori a l'interior d'un domicili.

Els mossos van comprovar que el lladre havia trencat una de les finestres de l'habitatge i havia accedit al seu interior, però de dins no havia aconseguit endur-se res. Aleshores es va iniciar una investigació i van estudiar els diversos indicis que hi havia a l'habitatge. Finalment, després d'analitzar els vestigis, van identificar un home veí de Llançà com a presumpte autor dels fets.

Després de fer una recerca, els mossos van localitzar l'home el passat dia 29 de novembre a l'estació de la Renfe de Figueres i, després d'identificar-lo, el van detenir com a presumpte autor d'un robatori amb força.

El detingut, que té antecedents per fets similars, va passar el dia 30 de novembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.