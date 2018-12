Recullen firmes contra l´ús d´animals a la cavalcada de Reis de Figueres

Una campanya iniciada a la plataforma Change.org recull signatures contra l'ús d'animals a la cavalcada de Reis de Figueres. La petició reclama a l'Ajuntament que es declari el seguici de ses Majestats «lliure de patiment animal». Fa temps que hi ha polèmica sobre l'ús d'animals en esdeveniments.

La iniciativa, que es va iniciar aquest dilluns, ja sumava 486 firmes en el moment de tancar aquesta edició de les 1.000 que s'ha marcat com a objectiu. La campanya qualifica la utilització d'animals en espectacles per entreteniment o tradició d' «injustificable». A la cavalcada de Reis de Figueres s'utilitzen cavalls i dromedaris i la petició proposa buscar altres alternatives que substitueixin els animals.

La petició denuncia que els cavalls i dromedaris utilitzats se sotmeten a les condicions «antinaturals», com les que suposa desfilar sobre asfalt, caminar entre la multitud amb música, crits, llums artificials i la utilització de pirotècnia. L'any passat va morir un cavall a la cavalcada de Reis de Terrassa.

El promotor, que firma com Ismael Santos, argumenta que aquest tipus d'activitat espanta els animals i els sotmet a un «estrès considerable» des del moment en què abandonen el seu lloc d'origen per traslladar-los fins al lloc de la cavalcada. La sol·licitud va adreçada a l'Ajuntament de Figueres, l'alcalde, Jordi Masquef, i el regidor de Cultura Popular, Quim Felip.

Reclamen el compromís de no permetre l'ús d'animals en espectacles com la cavalcada de Reis i proposen utilitzar «alternatives ètiques d'oci que puguin emocinar i divertir sense que desenes d'animals en surtin perjudicats».

A més, l'impulsor posa com a exemple Roses, que es va declarar el 2016 «municipi amic dels animals», la qual cosa implica la prohibició de l'ús d'animals en qualsevol tipus d'espectacle. La recollida de firmes reclama que les administracions locals afavoreixin les «conductes cíviques i de respecte» entre els més joves. Argumenta que actualment es dona un missatge «antipedagògic» als nens, ja que «es dona a entendre que és lícit obligar els animals a fer el que vulguem per la nostra diversió».

El promotor de la recollida de signatures ha impulsat nombroses campanyes amb anterioritat. El març del 2017 va entregar a l'OMAC 2.000 firmes perquè es donés pinso anticonceptiu als coloms de Figueres i també a principis del 2017 va impulsar una altra campanya ciutadana a Change.org per evitar el llançament de petards a la cavalcada de Reis. La decisió de l'Ajuntament d'avisar de l'inici de la cavalcada amb pirotècnia va aixecar polseguera i el consistori va haver d'aclarir després que s'iniciés la campanya que només preveia tirar un petard a l'estil del txupinazo.

Figueres es va declarar a principis del 2017 «Ciutat amiga dels circs sense animals», però l'aprovació de la moció presentada per Compromís i la CUP no incloïa altres espectacles i activitats de la ciutat que sí compten amb la presència d'animals, com és el cas de la cavalcada de Reis.

D'altra banda, per primera vegada es deixarà d'utilitzar betum per caracterizar el rei Baltasar, que enguany serà una persona negra, tal com va anunciar l'Ajuntament.