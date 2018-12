Un vehicle ha trencat aquest matí la barrera del pas a nivell de Figueres, a l'avinguda Vilallonga. Segons ha informat l'Ajuntament, Adif està treballant en la reparació de la instal·lació.

No és la primera vegada que les tanques del pas a nivell pateix desperfectes. El passat mes de febrer ja hi van xocar dos vehicles amb només una setmana de diferència. Primer va ser un camió el que va destrossar el ssitema d'accionament i poc després un cotxe hi tornava a xocar.