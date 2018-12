Agnès Lladó s'estrena com a candidata d'ERC a Figueres

c. molons

ERC va presentar ahir oficilament la seva candidata a l'alcaldia de Figueres, Agnès Lladó. La republicana va reclamar un «canvi real i ambiciós» per a la transformació que la ciutat «necessita».

Lladó va presentar les bases del projecte d'ERC Figueres en un acte que va comptar amb la participació del president del Parlament, Roger Torrent, que va afirmar que «necessitem majoria d'ajuntaments republicans», tot insistint en què «la República es fer polítiques socials».

Lladó aposta per crear la figura d'educador de carrer per fer complir les ordenances municipals i creu imprescindible ampliar la plantilla de Guàrdia Urbana fins als 92 agents i especialitzar-los amb una unitat canina contra el tràfic de drogues. Lladó també va proposar un Pla d'Equipaments i deixar de comprar «relíquies com la casa Nouviles i la plaça de Braus».

ERC també apostarà per l' Oficina Municipal d'Habitatge, crear una Agència de Desenvolupament Econòmic i un Pacte Educatiu i l'impuls de l'Institut de Cultura. «Figueres té futur, hi ha esperança i ara és el moment de construir grans consensos», va dir Lladó durant la seva intervenció