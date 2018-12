Figueres estrena la pista de gel com a reclam per al comerç del centre

Figueres vol impulsar el comerç de la ciutat amb les activitats de la campanya de Nadal, que, a diferència d'altres anys, s'allargaran fins la vigília de Reis. L'Ajuntament ha emprès diverses mesures per tal d'incrementar l'afluència de gent al centre de la ciutat i contribuir a la dinamització dels establiments.

La principal novetat és la pista de gel, que es va estrenar aquest dimecres, i funcionarà fins al 5 de gener. Està ubicada a la plaça Josep Pla, davant el Teatre Jardí. L'horari de tancament serà a les deu del vespre i els lectius escolars obrirà a dos quarts de quatre de la tarda, mentre que els festius i no lectius ho farà a les deu del matí. La instal·lació està coberta amb una carpa i de l'explotació se n'encarrega l'empresa Rutac.

L'associació Comerç Figueres preveu que hi assisteixin entre 3.000 i 4.000 patinadors al llarg de tot el mes en què estarà oberta. A més, calculen que l'afluència a l'entorn de l'espai serà d'unes 10.000 i 12.000 persones. «És una acció que de ben segur pot ajudar a millorar l'experiència de compra i fer que la ciutat també guanyi visitants», assegura l'entitat.

La pista està construïda amb gel natural i compta amb «materials de darrera generació» per optimitzar-ne el consum. A més, l'entorn està delimitat per unes tanques de seguretat i publicitàries que oscil·len entre els 650 i els 275 euros. S'espera que mobilitzi un important flux de persones a l'altre costat de la Rambla.

El comerç de la ciutat ha celebrat la mesura acordada entre l'associació i l'Ajuntament i confia que doni un impuls a les vendes nadalenques. Precisament, els clients dels establiments associats a Comerç Figueres tindran descomptes en les entrades amb compres superiors als 20 euros presentant els tiquets a l'oficina de Comerç Figueres (al número 6 del carrer Forn Nou).

A més, la pista de gel complementarà les nombroses activitats programades. Entre elles, el tradicional Mercat de Nadal a la Rambla, que va obrir el passat 30 de novembre fins al 5 de gener. El Mercat està encapçalat per un arbre de Nadal de quinze metres i un pessebre gegant. Paral·lelament, hi ha programades més de 20 activitats paral·leles per dinamitzar-lo.



Activitats nadalenques

Hi haurà rutes guiades per explicar els dissenys dalinians en què es basa la decoració nadalenca de la ciutat. També se celebrarà la cinquena edició de la Factoria Lúdica i de l'Enginy a la Casa Empordà amb propostes originals de lleure i es mantenen les activitats tradicionals: el tió a la plaça de l'Ajuntament, sardanes el matí de Nadal, l'Home dels Nassos, el concurs de fanalets i la cavalcada de Reis.

D'altra banda, les entitats veïnals dels barris de Figueres també organitzaran activitats gratuïtes als seus locals.