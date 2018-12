Un acusat d'abusar sexualment d'una nena de 14 anys a Llançà evita la presó

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d'haver realitzat tocaments sexuals a una nena de 14 anys a Llançà i haver-se masturbat davant d'ella en diverses ocasions. El tribunal el va condemnar a 2 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i dos delictes continuats d'exhibicionisme. Com que el processat no tenia antecedents penals, no haurà de passar pel centre penitenciari amb la condició que no torni a delinquir en un termini de 5 anys i que superi un programa formatiu de reeducació sexual.

El cas es remunta al juliol del 2015, durant l'etapa en què la menor convivia amb la seva àvia paterna en un apartament a Llançà. Tal com s'explica als escrits de la fiscalia, al mateix habitatge vivia la parella de la dona. Quan arribava la nit, «l'acusat s'asseia al sofà al costat de la menor, es col·locava un coixí entre les cames i es masturbava amb el penis a la vista mentre amb l'altra mà tocava els pits de la nena per sobre del pijama». De la mateixa manera, durant el mateix mes, en diverses ocasions i després de l'hora de dinar, «l'home s'estirava a la terrassa de l'apartament i, masturbant-se, cridava a la menor perquè pogués presenciar l'acte».

Mesos després, al novembre, amb una periodicitat d'un parell de cops per setmana, el processat «contactava amb la nena a través de correu electrònic» i li enviava vídeos on apareixia masturbant-se i preguntant a la menor «si li agradava».

2.160 euros de multa

Malgrat que en un inici les acusacions demanaven penes d'entre 5 i 10 anys de presó, finalment el judici es va tancar amb un pacte entre totes les parts (fiscalia, acusació particular i defensa) per aplicar-li una atenuant molt qualificada de reparació del dany. Tot i això, a més dels 2 anys de presó, se li han imposat també 10 anys de llibertat vigilada, així com la prohibició de comunicació i acostament a menys de 50 metres de la menor durant el mateix període temporal. L'home també haurà de satisfer una multa de 2.160 euros. La sentència és ferma.