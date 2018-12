Mercats i actes de Nadal a l´altra banda del Pirineu

Les poblacions de la Catalunya Nord, a tocar l'Alt Empordà, ofereixen una àmplia oferta d'activitats de Nadal. A França el Pare Noel és el principal protagonista. Mercats, pistes de gel o la possibilitat de veure el Pare Noel són algunes de les ofertes.



El poble de Nadal, a Port-Barcarès

Al litoral, a tocar de Perpinyà, Port-Barcarès es converteix en un `màgic "Poble de Nadal". L'espai ambientat se situa fins al 13 de gener davant del vaixell "Le Lydia" amb atraccions per a petits i grans. Des del 29 de novembre hi ha pistes de gel i una pista de trineu. L'indret compta amb atraccions i un mercat de Nadal. La programació és molt àmplia amb focs artificials i fins i tot l'arribada del Pare Noel.



Un tren vermell amb el Pare Noel

El tren vermell recorre diferents poblacions des de Rivesaltes fins a l'Axat. Ho fa els dies 9, 15, 16, 19, 22 i 23 de desembre amb tallers i activitats.



Fira de Nadal a Cotlliure

La fira de Nadal que tradicionalment se celebrava al Castell Reial es trasllada aquest any als carrers de l'1 al 31 de desembre. Aquest any, a més, hi haurà projeccions de vint minuts sobre el campanar. Seran cada divendres i dissabte fins al 31 de desembre a les 18.30 i a les 20.00 , excepte el 31 de desembre amb una única sessió. Per demà hi ha prevista una cavalcada de cavalls i patges de Nadal.



Mercat de Nadal a Perpinyà

El mercat se celebra de Quai Vauban, entre el Pont Magenta i l'oficina de Turisme- on se situa un petit poble fet de 35 cases de fusta. Hi ha artesans i altres productes habituals d'aquestes festes. També s'hi situa la casa del Pare Noel on els petits poden fer-se una foto. Del 23 de novembre al 6 de Gener.



Màgia a Carcassona

Carcassona ofereix des del 6 de desembre atraccions, animació pels carrers i decoració màgica de Nadal, des de la Bastide St Lous fins a Carcassone. El Parc del Pare Noel se situa a la plaça General De Gaulle.