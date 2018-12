Alliberaran dues aus rescatades durant el Festival dels Aiguamolls

El Parc Natural dels Aiguamolls d'Empordà ofereix fins diumenge múltiples activitats en el marc del Festival de les Aus. Entre elles, l'alliberament d'aus que han estat recuperades al Centre de Fauna. Ahir es va alliberar un aligot i demà tocarà el torn a un esparver. Tallers, visites guiades i anellament d'aus són altres activitats.

En la seva 26a edició, el parc espera comptar amb la presència de més de 700 persones que participaran de les activitats amb els ocells com a protagonistes.

Per demà s'ha organitzat un anellament científic d'ocells al Casot del Cortalet (prop de l'observatori Pallejà). També tindrà lloc un taller de menjadores i a les dues del migdia s'alliberarà una altra au recuperada al Centre de Fauna dels Aiguamolls des d'on es tracten i preparen per tornar al medi els animals salvatges que hi arriben.