El comerç de la frontera comença a recuperar-se

Les botigues de la Jonquera van començar a recuperar ahir la imatge habitual de clients francesos comprant després d'unes setmanes de baixada de vendes per les protestes per la pujada del preu del carburant. A la capital de la comarca també es va registrar una bona afluència de clients. Aquí s'hi ha estrenat aquest mes el Mercat de Nadal i la pista de gel.

El centre comercial Outlet i les botigues del Pertús concentren bona part de l'oferta comercial de La Jonquera, que veu com els francesos tornen als carrers i botigues de la població. Als visitants d'un dia s'hi sumen per aquest pont els que escullen la comarca per passar-hi el llarg cap de setmana. Per això, els negocis han aprofitat per obrir en festiu.

A Figueres, els del centre ho poden fer cada dia perquè és ciutat turística, però l'espai comercial de Vilatenim aprofita les dates incloses en el calendari d'obertura comercial autorizat. El petit comerç ho va fer tímidament, en comparació amb les grans marques.

Tot i això, a dos quarts de set del vespre es van tornar a registrar incidències viàries a la frontera. Les mobilitzacions puntuals a França van obligar a tallar els dos accessos de l'AP-7 a la Jonquera i a Figueres Nord, segons Trànsit. Els cotxes se'ls desviava cap a l'N-II.