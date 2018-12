Crema un cotxe en un aparcament de Figueres

Un cotxe s'ha incendiat aquesta tarda a l'interior d'un pàrquing soterrat al número 88 del carrer Nou, a Figueres, segons ha informat l'Ajutnament. Hi han treballat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i fins el lloc també s'hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana. A resultes de les flames, ha cremat un cotxe i a les sis de la tarda el foc es donava per controlat. No hi ha hagut persones afectades, han informat els bombers.



L'aparcament se situa a tocar de les dependències de la Guàrdia Civil i proper al col·legi Sant Pau i l'Institut Ramon Muntaner. Al costat hi ha una botiga de maquinària agrícola. Les flames han generat un important columna de fum que ha estat visible des de diversos punts de la ciutat.





???? La columna de fum que es pot veure des de diversos punts de la ciutat correspon a un vehicle que s'ha incendiat dins un pàrquing al carrer Nou 88. Servei en curs amb @bomberscat pic.twitter.com/5JovIsycLZ — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 7 de diciembre de 2018