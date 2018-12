Detenen cinc joves per robar al mercat de Nadal de Figueres

La policia ha detingut aquesta nit cinc joves per robar al mercat de Nadal de Figueres.



Han destrossat els accessos a les casetes i s'han emportat diners.



Segons informa la Guàrdia Urbana, les detencions han estat possibles gràcies a la col·laboració entre el cos policial local, els Mossos d'Esquadra de Figueres i els vigilants privats, que tenen cura del recinte.



Aquest mercat es troba a la Rambla i els lladres han esbotzat les portes i s'han endut diners. Després de detenir-los s'han pogut recuperar els diners sostrets.



L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha fet aquest tuit en referència a les detencions i els robatoris:





Tip i indignat de la xusma que campa pels nostres carrers. Detinguts 5 joves per robar al Mercat de Nadal. Gràcies a @GU_Figueres i @mossos s'ha recuperat el que havien sostret. Cal una llei més dura per frenar aquesta gentussa. Demano la vostra complicitat per guanyar la batalla pic.twitter.com/rS5Sc5cnmy