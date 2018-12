ERC i PSC volen una unitat canina contra el tràfic de droga a Figueres

Figueres fa temps que compagina la marca Dalí amb la delinqüència i l'incivisme a peu de carrer. L'Ajuntament hi ha destinat esforços però sense aconseguir erradicar la problemàtica i ara, des de l'oposició, ERC i PSC proposen –cadascú per la seva banda– dotar la Guàrdia Urbana d'una unitat canina per lluitar contra el tràfic de droga.

Les dues formacions defensen la incorporació de gossos policia per perseguir la venda d'estupefaents a la ciutat i «fer la vida impossible als compradors», diu el portaveu dels socialistes, Pere Casellas. «Aixecar actes no acaba funcionant, hem de perseguir la petita delinqüència», insisteix el regidor.

Hi coincideix l'alcaldable d'ERC, Agnès Lladó, que durant la seva presentació de dimecres com a candidata a les eleccions municipals va subratllar la necessitat d'incorporar una unitat canina que permeti detectar també les petites quantitats de droga. A més, Lladó va defensar la necessitat d'incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana i d'arribar fins als 92 agents necessaris. «Necessitem que el Departament d'Interior destini més recursos dels Mossos d'Esquadra i la coordinació entre tots els cossos policials», va afegir. «Dilluns els veïns del sector oest es van quedar 15 hores sense llum», va lamentar la republicana. I és que la sobrecàrrega pel cultiu de marihuana deixa habitualment la zona sense subministrament elèctric. «No podem tenir veïns amb 130 talls de llum a l'any», diu Casellas. El PSC posa com a exemple Salt, on la policia local compta amb una unitat canina. «Hem de dotar la Guàrdia Urbana dels mitjans necessaris», subratlla Casellas.

Les dues formacions consideren que la mesura seria positiva en la lluita contra el tràfic i cultiu de droga. Defensen que la presència de gossos policia dissuadiria els compradors. «Els hem de fer entendre que aquí els sortirà molt car venir a comprar droga, per molt que el preu sigui més barat», adverteix Casellas. A més, tant ell com Lladó reclamen més presència policial a la zona fronterera.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, s'ha compromès amb la implantació d'un pla de xoc i ja s'han fet diversos operatius en zones i establiments conflictius de la ciutat, com el carrer Sant Pau. Tot i això, el problema segueix vigent.

D'altra banda, durant la campanya de Nadal, la Guàrdia Urbana intensificarà el patrullatge a peu a la zona comercial de Figueres. La Rambla i el centre són els punts més concorreguts. Allà s'hi concentra el gruix de la programació nadalenca amb les parades del Mercat de Nadal i la pista de gel com a principal atractiu.